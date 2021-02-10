Россия всю неделю ставит антирекорды по смертности от COVID-19

В РФ продолжает умирать больше 1000 человек в сутки.

За сутки в России зафиксировано 1075 летальных исходов из-за коронавируса



Об этом свидетельствуют данные «Оперштаба».

За сутки в России зафиксировано 1075 летальных исходов из-за коронавируса. Это на 11 больше, чем днем ранее. Всего жертвами COVID-19 в РФ стали 229 528 человек.

За сутки зафиксировано 37 678 заболевших, а за все время пандемии 8 205 983.

Подобные антирекорды в России фиксируются на протяжении всей прошедшей неделе.

Как ранее сообщали Власти, Путин объявил в России неделю выходных, чтобы победить COVID-19.

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