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Главная » Мир » Общество
12:47 23 Октября 2021 Просмотров 4   КомментариевКомментарии

Россия всю неделю ставит антирекорды по смертности от COVID-19

В РФ продолжает умирать больше 1000 человек в сутки.

За сутки в России зафиксировано 1075 летальных исходов из-за коронавируса

Об этом свидетельствуют данные «Оперштаба».

За сутки в России зафиксировано 1075 летальных исходов из-за коронавируса. Это на 11 больше, чем днем ранее. Всего жертвами COVID-19 в РФ стали 229 528 человек.

За сутки зафиксировано 37 678 заболевших, а за все время пандемии 8 205 983.

Подобные антирекорды в России фиксируются на протяжении всей прошедшей неделе.

Как ранее сообщали Власти, Путин объявил в России неделю выходных, чтобы победить COVID-19.

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Тэги: Россия, статистика, covid-19, летальные исходы
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