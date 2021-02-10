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12:47 23 Октября 2021 4 Комментарии
Россия всю неделю ставит антирекорды по смертности от COVID-19
В РФ продолжает умирать больше 1000 человек в сутки.
За сутки в России зафиксировано 1075 летальных исходов из-за коронавируса
Об этом свидетельствуют данные «Оперштаба».
За сутки в России зафиксировано 1075 летальных исходов из-за коронавируса. Это на 11 больше, чем днем ранее. Всего жертвами COVID-19 в РФ стали 229 528 человек.
За сутки зафиксировано 37 678 заболевших, а за все время пандемии 8 205 983.
Подобные антирекорды в России фиксируются на протяжении всей прошедшей неделе.
Как ранее сообщали Власти, Путин объявил в России неделю выходных, чтобы победить COVID-19.
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Тэги: Россия, статистика, covid-19, летальные исходы
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