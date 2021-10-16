Славянская ТЭС прекратила работу – кончился уголь

В субботу, 23 октября, Славянская ТЭС прекратила работу из-за отсутствия угля. Оба блока станции полностью остановлены.

Оба блока станции полностью остановлены.



По состоянию на 10:30 субботы станция полностью остановлена и не вырабатывает электроэнергию. Оба блока не могут нести нагрузку из-за отсутствия топлива, в первую очередь угля. Об этом свидетельствуют данные НЭК «Укрэнерго».

По состоянию на вечер 22 октября антрацитового угля на ТЭС оставалось максимум на сутки.

Менее десятидневные запасы топлива имеют Трипольская, Змиевская, Криворожская, Запорожская, Бурштынская, Углегорская и Кураховская ТЭС.

Ранее Власти писали, что, по словам замминистра энергетики Максима Немчинова, в Украине нет достаточного количества угля для отопительного сезона.

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