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17:28 23 Октября 2021 1 Комментарии
Алек Болдуин впервые прокомментировал убийство оператора на съемках фильма
Американский актер высказался о трагическом инциденте на съемочной площадке, который произошел в четверг в Санта-Фе, штат Нью-Мексико.
Алек Болдуин снимается в новом вестерне под названием «Ржавчина».
«Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль из-за трагического события, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей глубоко уважаемой коллеги», – написал он в Twitter.
«Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия», – написал Болдуин.
Ранее Власти писали, что Алек Болдуин на съемках фильма случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза.
Галина Хатчинс родилась в Киеве, жила в Лос-Анджелесе, член Международной гильдии кинематографистов.
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Тэги: актер, фильм, убийство, оператор
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