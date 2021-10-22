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17:28 23 Октября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Алек Болдуин впервые прокомментировал убийство оператора на съемках фильма

Американский актер высказался о трагическом инциденте на съемочной площадке, который произошел в четверг в Санта-Фе, штат Нью-Мексико.

Алек Болдуин снимается в новом вестерне под названием «Ржавчина».

«Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль из-за трагического события, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей глубоко уважаемой коллеги», – написал он в Twitter.

«Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия», – написал Болдуин.

Ранее Власти писали, что Алек Болдуин на съемках фильма случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза.

Галина Хатчинс родилась в Киеве, жила в Лос-Анджелесе, член Международной гильдии кинематографистов.

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Тэги: актер, фильм, убийство, оператор
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