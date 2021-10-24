Верховный суд США постановил не перебивать женщин

Исследования показывают, что мужчины перебивают женщин в течение трехминутной беседы в среднем два раза.

Здание Верховного суда в Вашингтоне



Судья Соня Сотомайор заявила журналистам, что женщин-судей в суде обычно прерывают больше, чем мужчин. Речь женщины-судьи перебивают не только коллеги мужского пола, но и другие участники процесса более низкого ранга, адвокаты и прокуроры. Этому заключению предшествовали соответствующие исследования, пишет CNN.

«В большинстве случаев женщины говорят что-то, и их не слышат так же, как мужчин, которые могут сказать то же самое», – комментирует исследование профессора права Тони Якоби.

«Несмотря на то, что менее четверти людей в суде — женщины, их перебивают на 32% чаще. При этом женщины прерывают чей-то монолог лишь в 4% случаев. Таким образом, женщин перебивают непропорционально часто», — заключила Якоби.

Более широкие исследования показывают примерно, что мужчины перебивают женщин на 33% чаще, чем других мужчин. В течение трехминутной беседы — в среднем два раза.

Так, Верховный суд США недавно изменил правила проведения устных прений. Теперь судьи передают слово друг другу и говорят по старшинству, а адвокаты и прокуроры высказываются до или после них.

Ранее Власти писали, что в США сразу несколько ведомств проведут расследование из-за вывода войск из Афганистана.



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