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Главная » Украина » Общество
15:30 24 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Германия подарила Украине более миллиона доз вакцины от COVID-19

Правительство ФРГ оказала помощь различным странам, передав в общей сложности 7,6 млн доз вакцины от COVID-19.

Правительство Германии одобрила помощь различным странам в размере 100 млн доз вакцин

Об этом сообщает DW.

Правительство Германии направило в помощь для развивающихся стран 7,6 млн доз вакцины AstraZeneca. Так, Вьетнам получил – 2,6 млн доз, затем следуют Украина (1,5 млн), Египет, Гана (каждая – по 1,2 млн) и Намибия (0,2 млн). Еще 350 тысяч доз должны быть отправлены в Таиланд.

Помимо предоставленной помощи развивающимся странам, германия передала 10 млн доз вакцины в программу COVAX Всемирной организации здравоохранения. Кроме этого, все поступающие в Германию вакцины от производителя Johnson & Johnson сразу передаются в программу COVAX.

Правительство Германии одобрила помощь разным странам в размере 100 млн доз вакцин от различных производителей, который должны в основном распределяться через программу COVAX.

Также, для борьбы с пандемией правительство ФРГ вложило 2,2 миллиарда евро в программы по борьбе с COVID-19, из них 1,6 млрд напрямую в различные инициативы ВОЗ.

Как ранее сообщали Власти, в ВОЗ объяснили, можно ли вакцинироваться от гриппа и COVID-19 одновременно.

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Тэги: Германия, вакцина, помощь
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