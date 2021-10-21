Польша просит Беларусь принять гуманитарную помощь для нелегальных мигрантов
Польша отправила помощь для мигрантов, которые хотят попасть в Европу через Польшу и находятся на границе со стороны Белоруссии.
Об этом сообщил Президент Польши Анджей Дуда в своем Twitter.
По его словам, гуманитарная помощь содержит палатки, кровати и одеяла, и он надеется, что правительство Беларуси примет данный груз.
«На встрече с премьером Матеушем Моравецким я предложил отправить гуманитарный конвой на границу с Беларусью. Это необходимо для помощи мигрантам, блуждающим с белорусской стороны границы. Призываю Беларусь впустить эту помощь — палатки, кровати и одеяла», — написал он.
Как ранее сообщали Власти, нелегальные мигранты при поддержке служб Беларуси штурмовали польскую границу.