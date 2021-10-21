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16:30 24 Октября 2021 Просмотров 82   КомментариевКомментарии

Польша просит Беларусь принять гуманитарную помощь для нелегальных мигрантов

Польша отправила помощь для мигрантов, которые хотят попасть в Европу через Польшу и находятся на границе со стороны Белоруссии.

Гуманитарная помощь содержит палатки, кровати и одеяла

Об этом сообщил Президент Польши Анджей Дуда в своем Twitter.

По его словам, гуманитарная помощь содержит палатки, кровати и одеяла, и он надеется, что правительство Беларуси примет данный груз.

«На встрече с премьером Матеушем Моравецким я предложил отправить гуманитарный конвой на границу с Беларусью. Это необходимо для помощи мигрантам, блуждающим с белорусской стороны границы. Призываю Беларусь впустить эту помощь — палатки, кровати и одеяла», — написал он.

Как ранее сообщали Власти, нелегальные мигранты при поддержке служб Беларуси штурмовали польскую границу.

Источник:
Тэги: Польша, беларусь, мигранты, помощь
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