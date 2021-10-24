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20:00 24 Октября 2021 Просмотров 426   КомментариевКомментарии

В Индии подросток продал жену через месяц после свадьбы, чтобы купить себе смартфон

Сейчас 17-летний муж отправлен в исправительную колонию.

Молодую женщину удалось освободить

Молодой мужчина был задержан полицией штата Одиши по обвинению в продаже своей жены через месяц после свадьбы.

Полицейская команда отправилась спасать 26-летнюю девушку   - жители деревни в Раджастане не позволяли ей  уехать, настаивая на том, что местный 55-летний мужчина заплатил за нее 180 тысяч рупий (около 2400 $)  ее 17-летнему мужу.

Пара поженились в июле этого года, а в августе  отправилась  работать в Раджстан, делая печи для обжига кирпича. Однако через несколько дней после своей новой работы 17-летний мужчина продал свою жену.

Подросток потратил деньги на обед в дорогом ресторане и купил себе смартфон. Позже он вернулся в свою деревню, и когда семья его жены спросила его о ней, он заявил, что она его бросила.

Сейчас 17-летний муж отправлен в исправительную колонию.

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Тэги: штат Одиша, продал жену
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