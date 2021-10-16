Убийство Галины Хатчинс: под подозрением два члена съемочной группы

В США расследование несчастного случая на съемках фильма, в результате которого актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, сосредоточилось на двух членов съемочной группы.

Расследование убийства сосредоточилось на двух членах группы



Об этом сообщило Радио Свобода. Пока под подозрением специалистка по оружию и помощник режиссера, который дал Болдуину пистолет.

Издание сослалось на информацию из судебных документов, поданных офисом шерифа округа Санта-Фе для получения ордера на обыск.

В сообщении подчеркнуто, что пока никому никаких обвинений не выдвинуто.

Помощник режиссера Дэйв Голлс, который передал пистолет Болдуину, назвал его «холодным», что указывает на отсутствие боевых патронов.

По словам детектива Департамента шерифа Санта-Фе, Голлс не знал, что пистолет заряжен боевыми патронами.

Сразу после рокового выстрела Болдуин передал пистолет Ханне

Ни Голлс, ни Гутьеррес публично не комментировали ситуацию.

По сообщениям в СМИ, трагедия произошла спустя несколько часов после того, как часть съемочной группы покинула площадку, сославшись на тяжелые условия работы.

В свою очередь, компания Rust Movie Productions, которая занимается производством фильма «Ржавчина», заявила, что никто ей жалоб не подавал.

Режиссер Дэвид Соуза, который был ранен выстрелом и госпитализирован, впервые прокомментировал инцидент 23 октября, заявив, что «опустошен» известием о смерти Хатчинс.

«Она была хорошей, яркой, невероятно талантливой, билась за каждый дюйм и всегда поощряла меня работать лучше», – сказал он.

Ранее Власти писали, что Алек Болдуин на съемках фильма случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза.

Галина Хатчинс родилась в Киеве, жила в Лос-Анджелесе, член Международной гильдии кинематографистов.

Болдуин высказался о трагическом инциденте на съемочной площадке, который произошел в Санта-Фе, штат Нью-Мексико.

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