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08:17 25 Октября 2021 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

У берегов Канады вспыхнул пожар на судне с химикатами

У тихоокеанского побережья Канады горит контейнеровоз Zim Kingston, из него выходит ядовитый газ.

Пожар на судне не смогли потушить из-за химикатов.

Судно шло в Ванкувер, когда поздно вечером в субботу на борту случился пожар, сообщает BBC News.

16 человек были эвакуированы.

Береговая охрана сообщила, что от пожара пострадали 10 контейнеров. В двух из них – более 52 тонн химикатов.

Однако официальные лица заверяют, что для людей на суше «нет никакой угрозы».

Канадская береговая охрана заявила, что продолжает «наблюдать за ситуацией».

Ранее Власти писали, что на нефтяном заводе в Ливане вспыхнул масштабный пожар в резервуаре для хранения нефтепродуктов.

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Тэги: Канада, пожар, корабль, химикаты
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