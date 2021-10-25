Патриарх Варфоломей попал в больницу в США
Вселенский патриарх был госпитализирован в воскресенье в Вашингтоне, в первый день его официального визита в США.
81-летний Варфоломей готовился провести службу в соборе Святой Софии в американской столице, когда почувствовал недомогание «из-за длительного перелета», передает Voice of America со ссылкой на сообщение Греческой православной архиепископии Америки.
Позднее в воскресенье сообщили, что патриарх «чувствует себя хорошо». Ожидается, что его выпишут в понедельник.
В этот день у патриарха запланирована встреча с президентом Джо Байденом, а также другие мероприятия.
Варфоломей прибыл в США с официальным визитом 23 октября. Визит был отложен с мая 2020 года из-за пандемии коронавируса.
Ранее Власти писали о визите патриарха Варфоломея в Украину.