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09:35 25 Октября 2021 Просмотров 164   КомментариевКомментарии

Патриарх Варфоломей попал в больницу в США

Вселенский патриарх был госпитализирован в воскресенье в Вашингтоне, в первый день его официального визита в США.

Варфоломей почувствовал недомогание из-за длительного перелета.

81-летний Варфоломей готовился провести службу в соборе Святой Софии в американской столице, когда почувствовал недомогание «из-за длительного перелета», передает Voice of America со ссылкой на сообщение Греческой православной архиепископии Америки.

Позднее в воскресенье сообщили, что патриарх «чувствует себя хорошо». Ожидается, что его выпишут в понедельник.

В этот день у патриарха запланирована встреча с президентом Джо Байденом, а также другие мероприятия.

Варфоломей прибыл в США с официальным визитом 23 октября. Визит был отложен с мая 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Ранее Власти писали о визите патриарха Варфоломея в Украину.

Это первый визит патриарха в США с 2009 года.

Источник:
Тэги: США, патриарх Варфоломей, госпитализация
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