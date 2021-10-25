Главная » Украина » Происшествия
09:42 25 Октября 2021 211 Комментарии
Две парашютистки столкнулись в небе и упали в море, одна из них – украинка. Видео
В турецком Олюденизе на международном фестивале воздушных игр два парапланериста столкнулись в воздухе и упали с высоты в море, одна из них – украинка.
Парашютистки столкнулись над морем
О трагедии сообщило издание Хабар 24. Спортсмены прыгали с высоты около полутора тысяч метров.
Пострадавших вытащили из воды спасатели береговой охраны.
По информации Telegram-канала Инсайдер UA, одна из них – украинская парашютистка Мария Процлюк. После падения у нее запал язык, но женщине оказали медпомощь на месте.
Пострадавшие госпитализированы.
Ранее Власти писали, что в Николаеве из окна 9-го этажа дома по ул. 6-й Слободской выпала 15-летняя девочка.
Источник:
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРПатриарх Варфоломей попал в больницу в США
25.10.2021 09:35
ТОРПосол Германии в РФ рассказал о подготовке “нормандской” встречи
25.10.2021 09:18