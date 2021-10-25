Две парашютистки столкнулись в небе и упали в море, одна из них – украинка. Видео

В турецком Олюденизе на международном фестивале воздушных игр два парапланериста столкнулись в воздухе и упали с высоты в море, одна из них – украинка.

Парашютистки столкнулись над морем



О трагедии сообщило издание Хабар 24. Спортсмены прыгали с высоты около полутора тысяч метров.

Пострадавших вытащили из воды спасатели береговой охраны.

По информации Telegram-канала Инсайдер UA, одна из них – украинская парашютистка Мария Процлюк. После падения у нее запал язык, но женщине оказали медпомощь на месте.

Пострадавшие госпитализированы.





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