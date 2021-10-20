В России назвали проблемой то, что Путин не бессмертен

Соратники президента России Владимира Путина жалеют, что он не бессмертен.

Главной проблемой митрополит считает смертность



Об этом рассказал митрополит Тихон Шевкунов, которого также называют духовником Путина, в интервью изданию «Daily Storm».

По мнению Шевкунова, исторически сложилось так, что кроме Путина «нет никого другого, кто может сейчас все удержать». Митрополит вспомнил «достижения» нынешнего президента, среди которых: война на Кавказе, подъем экономики и подъем России на международном уровне.

Шевкунов считает, что все вышеперечисленное ментально сформировало граждан России, которые больше никому не смогут доверить управление страной.

«А кто еще такой, кто может вот так же работать на международном уровне? Кто может еще внутри сдерживать?», – отметил Тихон Шевкунов.

Но главной проблемой митрополит считает смертность «великого» политика.

«Но это и наша проблема, человек не бессмертен», — заключил митрополит.

Как ранее сообщали Власти, президент РФ Владимир Путин заявил, что фактическое военное присутствие НАТО в Украине представляет реальную угрозу для России.

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