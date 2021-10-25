СНБО обнародовал список пророссийских Telegram-каналов

Совет национальной безопасности и обороны Украины обнародовал список Telegram-каналов, которые распространяют дезинформацию в пользу страны-агрессора.

Названы пророссийские Telegram-rfyfks



Список из 11 ресурсов и соответствующий отчет опубликованы на сайте СНБО.

Речь идет о следующих каналах:

Klymenko Time;

VESTI;

Шептун;

First;

Новоstnoy.

Среди них есть и персональные каналы:

Юрий Ткачёв;

Андрей Манчук;

КОРНИЛОВ;

Максим Могильницкий;

Вадим Рабинович;

Moroz.Live.

По информации СНБО, основным нарративом этих ресурсов является «унижение национального достоинства украинцев, особенно Революции Достоинства, которую каналы называют «переворотом».

Klymenko Time – канал с 53 тысячами подписчиков. Принадлежит Александру Клименко – экс-министру доходов и сборов времен Виктора Януковича. Как говорится в отчете, проект часто выпускает публикации пророссийского характера, а также те, что направлены против украинской власти.

Vesti – канал издания Vesti.ua, которое входит в «Мультимедиа-инвест групп» (глава Ольга Семченко – гражданская жена Клименко).

Шептун – анонимный канал о политике. Публикует непроверенную информацию и цитирует прокремлевских пропагандистов.

First – как отметили в СНБО, анализ взаимодействия с другими каналами показал, что он принадлежит к пулу, поддерживаемого Россией.

Новоstnoy – это канал-прокладка, которая используется для распространения публикаций прокремлевских каналов.

В СНБО выяснили, что каналы «Шептун» и «First» администрируются пользователем «@A_menejer» (он же @A_manager2 и @Arhangel).

По информации СБУ, это лицо принимает заказы на публикацию материалов политического характера, осуществляет менеджмент и администрирование сети Telegram-каналов.

По данным источника Украинской правды, этим человеком является Артем Давыдченко – один из организаторов противостояний в Одессе 2 мая 2014 года с стороны представителей «Антимайдана». Он сейчас в розыске.

«@A_menejer», кроме уже упомянутых каналов, администрирует известные пророссийские каналы «Легитимный», «Резидент» и «ЗеРада».

Названные каналы вместе со своими каналами-спутниками находятся в одном пророссийском пуле, внутри которого есть ряд дружественных к ним каналов, которые активно распространяют публикации «Klymenko Time».

По информации СНБО, вышеупомянутые каналы входят в пул Клименко или напрямую курируются из РФ.

“Путем манипулирования информационными потоками они образовали сеть из телеграмм-каналов, которые постоянно взаимодействуют друг с другом. С помощью непрерывных цитирований и перепостов создается иллюзия независимого мнения канала, подкрепленная ссылкой на более крупный, и, соответственно, «более уважаемый» канал. Хотя на самом деле они являются лишь «ретрансляторами» нарративов РФ, замаскированными под так называемую «украинскую оппозицию», – сказано в отчете СНБО.

Ранее Власти писали, что Совет национальной безопасности и обороны разработал т.н. глоссарий названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендуется использовать в связи с временной оккупацией РФ части Украины.

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