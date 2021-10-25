В Украине разрешили вакцинировать детей от COVID-19: кому можно и каким препаратом

Министерство здравоохранения выдало приказ, который разрешил прививать против коронавирусной болезни подростков от 12 до 17 лет вакциной Pfizer/BioNTech.

В Украине разрешили вакцинировать подростков



Соответствующий документ опубликован на сайте Минздрава. Медики рекомендовали делать прививки подросткам вне зависимости от групп риска за редким исключением.

В приказе сказано, что вакцинация против COVID-19 для детей 12-17 лет может быть проведена при наличии прививок, которые соответствуют возрасту.

«Учитывая имеющиеся данные по безопасности и эффективности вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech для детей от 12 лет, а также рост заболеваемости SARS-CoV-2 среди детей, рекомендуется проводить вакцинацию лиц в возрасте от 12 до 17 лет независимо от принадлежности к группе риска при условии наличия прививок, которые соответствуют возрасту с учетом утвержденных противопоказаний к вакцинации», — сказано в документе.

Прививки для детей от 12 лет рекомендована делать по схеме введения 2 доз (0,3 мл) с интервалом между первой и второй дозами 21-28 суток.

Но есть исключения.

Вакцинация противопоказана, если у ребенка есть аллергическая реакция на один из компонентов препарата. Также отсрочить вакцинацию порекомендовали детям, которые перенесли детский мультисистемный воспалительный синдром.

Вторую дозу вакцины также не стоит вводить в случае, когда после первой дозы подросток перенес миокардит или перикардит.

Ранее Власти писали, что в США в ходе клинических испытаний вакцина Pfizer от COVID-19 показала эффективность 90,7% для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Тэги: Минздрав, дети, вакцинация