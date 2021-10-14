Украина начала покупать кислород для больниц в Польше, – Ляшко

Украина начала закупать кислород для “ковидных” больниц и отделений в Польше.

Украина покупает кислород в Польше



Об этом в интервью Украинской правде сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. он напомнил, что украинский завод по производству кислорода остановился.

«Да, с учетом того, что он (завод, который производил кислород) на западе Украины, то связались с Польшей – это быстрее, чем везти кислород из Донецкой, Луганской или Запорожской областей”, – сказал министр.

По его словам Мининфраструктуры за один день выдало все необходимые разрешения, и дистрибьютор, поставляющий кислород, завез в Украину две машины машины с кислородом и развез его по медучреждениям.

Ляшко заверил, что на больницах никак не отразится смена поставщика.

Ранее Власти писали, что украинцы признаются в покупке поддельных справок о вакцинации от COVID-19, находясь в больницах в тяжелом состоянии.

Тэги: кислород, covid-19, виктор ляшко