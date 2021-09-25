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09:16 26 Октября 2021 Просмотров 86   КомментариевКомментарии

В США в торговом центре неизвестный устроил стрельбу: двое погибших

Два человека погибли и еще четверо, в том числе полицейский, ранены в результате стрельбы в торговом центре в городе Бойсе, штат Айдахо.

Полиция перекрыла улицу возле торгового центра, где произошла стрельба.

Подозреваемый арестован, он в критическом состоянии, сообщает ABC News.

Полиция отреагировала на сообщения о выстрелах в торговом центре Boise Towne Square около 13:50 по местному времени.

Как рассказал на пресс-конференции начальник городской полиции Райан Ли, патрульные прибыли на место происшествия, произошла перестрелка, один офицер был ранен, подозреваемый взят под стражу.

Расследование инцидента продолжается.

Мэр города Лорен МакКлин выразила соболезнования родственникам погибших и поблагодарила тех, кто пришел на помощь людям внутри торгового комплекса.

Ранее Власти писали, что в США в городе Боулдер, штат Колорадо, в результате стрельбы в супермаркете погибли 10 человек.

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Тэги: США, стрельба, торговый центр
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