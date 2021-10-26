В Минздраве назвали количество полностью вакцинированных украинцев

Более 7 миллионов жителей Украины получили обе дозы вакцины против коронавируса SARS CoV 2, который вызывает болезнь COVID-19.

В Украине полностью вакцинированы 7 млн человек



Об этом сообщило в Facebook Министерство охраны здоровья. В общей сложности сделано более 16 млн прививок.

25 октября прививку сделали 254 920 человек: первую дозу вакцины получили 185 786 человек, вторую дозу – 69 134 человека.

С начала вакцинальной кампании сделано 16 210 280 прививок, вакцинировано 9 151 480 человек.

Первую дозу вакцины получили 9 151 478 человек, полностью иммунизированы – 7 058 802 человека (из них два человека получили одну дозу за границей).

По информации Минздрава, 94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.

Ранее Власти писали, что Министерство здравоохранения выдало приказ, который разрешил прививать против коронавирусной болезни подростков от 12 до 17 лет вакциной Pfizer/BioNTech.

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