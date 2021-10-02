Японская принцесса вышла замуж за простолюдина и покинула императорскую семью

26 октября 29-летняя японская принцесса Мако и ее жених Кей Комуро свяжут себя узами брака без традиционных церемоний.

Мако и Кей на пресс-конференции в Токио 3 сентября 2017 года.



Принцесса Мако – первая женщина из императорской семьи в послевоенной Японии, которая выходит замуж за простолюдинка без традиционных ритуалов, сообщает Kyodo News.

Теперь племянница императора Нарухито станет просто Мако Комуро, потому что, согласно законодательству Японии, женщины из императорской семьи теряют свой статус после брака с мужчиной неблагородного происхождения.

Мако и Кей регистрируют свой брак перед переездом в США, где Комуро работает в юридической фирме. Ожидается, что в США супруги смогут уехать не раньше следующего месяца.

Принцесса покинула резиденцию своей семьи утром 26 октября. Она будет жить в апартаментах в Токио, готовясь к переезду в Нью-Йорк. У членов императорской семьи нет паспортов, поэтому теперь девушка должна подать заявление на получение документов.

Ранее Власти писали, что принцесса Мако, старшая внучка императора Акихито и императрицы Мичико, выйдет замуж 26 октября.

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