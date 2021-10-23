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Главная » Мир » Экономика
10:40 26 Октября 2021 Просмотров 22   КомментариевКомментарии

Молдова впервые в своей истории закупит газ не у России

Правительство Молдовы впервые заключило контракт на закупку газа не с Россией. новым поставщиком голубого топлива станет польская компания PGNiG.

Молдова закупит газ у Польши

Об этом сообщили на сайте правительства Молдовы. Договор подписали 25 октября.

Первая партия в миллион кубометров будет пробной.

В правительстве отметили, что это первая покупка газа из альтернативных источников в истории Республики Молдова.

На объявленном тендере государственная компания “Энергоком” получила 7 предложений.

Пробная закупка проводится для проверки возможности импорта газа из альтернативных источников и для уравновешивания низкого давления в системе подачи природного газа.

В сообщении также сказано, что правительство Молдовы ведет переговоры с Российской Федерацией и «Газпромом» о подписании долгосрочного соглашения о поставках природного газа.

В условиях снижения давления в национальной распределительной сети закупка топлива из альтернативных источников позволяет сохранить поставки природного газа потребителям.

В правительстве подчеркнули, что тариф, который платят граждане за природный газ, остается неизменным.

Ранее Власти писали, что РФ и Молдова не смогли договориться о новых ценах на газ, из-за чего поставки газа в ноябре в Молдову могут оказаться под угрозой.

Источник:
Тэги: Молдова, газ, Газпром
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