Молдова впервые в своей истории закупит газ не у России
Правительство Молдовы впервые заключило контракт на закупку газа не с Россией. новым поставщиком голубого топлива станет польская компания PGNiG.
Об этом сообщили на сайте правительства Молдовы. Договор подписали 25 октября.
Первая партия в миллион кубометров будет пробной.
В правительстве отметили, что это первая покупка газа из альтернативных источников в истории Республики Молдова.
На объявленном тендере государственная компания “Энергоком” получила 7 предложений.
Пробная закупка проводится для проверки возможности импорта газа из альтернативных источников и для уравновешивания низкого давления в системе подачи природного газа.
В сообщении также сказано, что правительство Молдовы ведет переговоры с Российской Федерацией и «Газпромом» о подписании долгосрочного соглашения о поставках природного газа.
В условиях снижения давления в национальной распределительной сети закупка топлива из альтернативных источников позволяет сохранить поставки природного газа потребителям.
В правительстве подчеркнули, что тариф, который платят граждане за природный газ, остается неизменным.
Ранее Власти писали, что РФ и Молдова не смогли договориться о новых ценах на газ, из-за чего поставки газа в ноябре в Молдову могут оказаться под угрозой.