В России новый рекорд по количеству погибших от COVID-19

В России за сутки от коронавируса умерло 1106 человек – рекордный показатель с начала пандемии.

В России за сутки от COVID-19 умерло 1106 человек



Об этом сообщило РИА Новости. С начала пандемии в России умерло от коронавирусной болезни умерли 232 775 человек.

Суточная статистика смертей по крупным городам: в Москве – 86, Санкт-Петербурге – 72, Краснодарском крае – 40.

Также за сутки в России выявили 36 446 случаев заражения коронавирусом после рекорда в 37 930 случаев днем ранее. За период пандемии в стране зарегистрировали 8 316 019 случаев заражения. 7 213 584 пациента выздоровели от COVID-19. В Москве за сутки выявили 6074 случая заражения, днем ранее — 7778. За сутки 1604 человека были госпитализированы. На ИВЛ находится 701 человек.

Ранее Власти писали, что Путин объявил в России неделю выходных, чтобы победить COVID-19. В России введут режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

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