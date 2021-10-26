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11:59 26 Октября 2021 Просмотров 23   КомментариевКомментарии

В Китае вспышка нового штамма птичьего гриппа: он вызывает высокую смертность

В Китае зафиксировано резкое увеличение количества заразившихся новым смертоносным штаммом птичьего гриппа.

В Китае вспышка птичьего гриппа

Об этом сообщило Reuters. Новая версия болезни, по мнению экспертов может быть более заразной и опасной для людей.

Китай сообщил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о 21 случае заражения людей подтипом птичьего гриппа H5N6 в 2021 году по сравнению с пятью в прошлом году.

Хотя это значительно меньше, чем сотни инфицированных H7N9 в 2017 году, течение болезни более серьезное, пациенты находятся в критическом состоянии и по меньшей мере шесть человек уже погибли.

«Рост числа случаев заболевания людей в Китае в этом году вызывает беспокойство. Это вирус, который приводит к высокой смертности», – сказал Тийс Куикен, профессор сравнительной патологии в Медицинском центре Университета Эразмус в Роттердаме.

Большинство заболевших имели контакт с домашней птицей. пока у ученых нет подтверждения возможности передачи вируса от человека к человеку.

Китай является крупнейшим в мире производителем мяса птицы и основным производителем уток. Именно их считают рассадником вирусов гриппа.

Вирусы птичьего гриппа постоянно циркулируют среди домашних и диких птиц, но редко заражают людей. Однако эволюция вирусов, которая увеличивалась по мере роста популяций домашних птиц, вызывает серьезную озабоченность, поскольку они могут превратиться в штамм, способный легко распространяться между людьми и вызывать пандемию.

Как ранее сообщали Власти, предварительные исследования доказывают безопасность одновременной вакцинации от гриппа и коронавируса.

Источник:
Тэги: Китай, птичий грипп
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