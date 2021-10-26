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Главная » Украина » Политика
12:14 26 Октября 2021 Просмотров 77   КомментариевКомментарии

Конный мир Украины снова лихорадит

В украинском конном мире разгорается очередной серьезный скандал: владельца элитного конного спортивного клуба «Конюшни Бутенко» Алексея Бутенко обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах.

В украинском конном мире разгорается очередной серьезный скандал: владельца элитного конного спортивного клуба «Конюшни Бутенко» Алексея Бутенко обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. На днях Национальная полиция открыла соответствующее уголовное дело.

По данным СМИ, Алексей Бутенко обвиняется в умышленной невыплате заработной платы наемным работникам, а также в систематическом завладении крупными суммами денег под видом долга, от которого потом в итоге отказывался.
Также по факту открытого уголовного дела, по данным СМИ, на сотрудников правоохранительных органов осуществляется давление с целью закрытия соответствующего делопроизводства.

Напомним, что другой представитель конного мира Украины одиозный экс-нардеп Александр Онищенко недавно признал факт получения гражданства РФ, а также сообщил, что намерен теперь вступать за конно-спортивную сборную России.

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Тэги: Бутенко
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