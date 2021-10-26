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14:43 26 Октября 2021 Просмотров 41   КомментариевКомментарии

Светлану Светличную нашли в Москве в неожиданном месте

В России сотрудники уголовного розыска нашли актрису Светлану Светличную, об исчезновении которой заявляли родственники. Она участоввала в записи ток-шоу.

В Москве нашли Светлану Светличную

Об этом сообщили российские СМИ, в частности РЕН ТВ.

81-летнюю артистку нашли в Москве, на съемках одного из шоу.

«Светличная прибыла в киностудию на улице Эйзенштейна. Она чувствует себя хорошо», – заявил источник медиа.

О том, что Светличная пропала, стало известно утром 25 октября. Заявление в полицию подал ее сын. Он рассказал, что мама не выходит на связь с 21 октября, а также то, что она страдает деменцией и может забыть адрес своего дома.

Ранее Власти писали, что перед исчезновением Светличная обращалась в гильдию актеров России и утверждала, что над ней издеваются.

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Тэги: Россия, Светлана Светличная
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Перед исчезновением Светличная жаловалась на издевательства и просила о помощи
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