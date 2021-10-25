НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
14:52 26 Октября 2021 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Омбудсмен Денисова проверит, как лечат Саакашвили в тюрьме

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова посетит Михеила Саакашвили в тюрьме в Рустави.

Украинский омбудсмен посетит саакашвили в грузинской тюрьме

Об этом сообщил 24 канал. Визит запланирован на 10:00 27 октября.

Денисова планирует проверить, как соблюдаются права политика, и в каких условиях он содержится.

Также одним из самых важных вопросов, ответ на который попытается найти омбудсмен – оказывают ли Саакашвили достаточную медицинскую помощь.

После завершения визита в пенитенциарное заведение Денисова намерена пообщаться с прессой непосредственно возле тюрьмы.

Ранее Власти писали, что в ночь на 25 октября один из жизненных показателей экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, который голодает в грузинской тюрьме, упал до критического уровня. Потребовалось вмешательство бригады реаниматологов.

Источник:
Тэги: Людмила Денисова, Михеил Саакашвили
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
25.10.2021 15:28
Саакашвили стало критически плохо в тюрьме, его спасали реаниматологи
ТОР
21.10.2021 09:54
Не прекращу голодовку и готов умереть: Саакашвили призвал оппозицию объединиться и согласился на госпитализацию
ТОР
19.10.2021 14:53
Украина попытается перевести Саакашвили из грузинской тюрьмы в украинскую
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Ляшко озвучил количество умерших после вакцинации от COVID-19 в Украине

10:27 Украина

В Украине могут ввести полный локдаун: Минздрав назвал условие

10:08 Украина

В Украине разрешили вакцинировать детей от COVID-19: кому можно и каким препаратом

08:02 Украина

Американец получил обратно послание, которое отправил в бутылке 44 года назад

01:43 Мир

В Египте до конца года откроют новую столицу: жителям предложили придумать название

23:48 Мир

Гречка по 12 грн за кило, а говядина – за 50: Тищенко рассказал о ценах на продукты в Киеве. Видео

12:31 Украина

Зеленский отреагировал на петицию о тюремном сроке за «принудительную вакцинацию»

08:03 Украина

Только четыре “желтые”: Минздрав обновил карту карантинных зон

07:47 Украина

На Херсонщине 15-летний подросток врезался в дерево на родительском внедорожнике: четверо погибших. Фото

04:14 Украина

В Индии подросток продал жену через месяц после свадьбы, чтобы купить себе смартфон

20:00 Мир

Под Москвой разбился частный самолет, все погибли. Фото

18:36 Мир

Новости | NetGameSlots.com