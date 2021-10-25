Омбудсмен Денисова проверит, как лечат Саакашвили в тюрьме

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова посетит Михеила Саакашвили в тюрьме в Рустави.

Украинский омбудсмен посетит саакашвили в грузинской тюрьме



Об этом сообщил 24 канал. Визит запланирован на 10:00 27 октября.

Денисова планирует проверить, как соблюдаются права политика, и в каких условиях он содержится.

Также одним из самых важных вопросов, ответ на который попытается найти омбудсмен – оказывают ли Саакашвили достаточную медицинскую помощь.

После завершения визита в пенитенциарное заведение Денисова намерена пообщаться с прессой непосредственно возле тюрьмы.

Ранее Власти писали, что в ночь на 25 октября один из жизненных показателей экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, который голодает в грузинской тюрьме, упал до критического уровня. Потребовалось вмешательство бригады реаниматологов.

Тэги: Людмила Денисова, Михеил Саакашвили