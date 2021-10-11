НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Экономика
16:02 26 Октября 2021 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

Кабмин вдвое снизил тариф на газ от поставщика «последней надежды»

Кабинет министров обязал поставщика «последней надежды» НАК «Нафтогаз Украины» в октябре-ноябре 2021 года снизить цены и поставлять бытовым потребителям природный газ по цене не выше 7,96 грн за куб. м.

Нафтогаз обязали уменьшить тарифы

Соответствующее постановление правительства №1102 от 25 октября опубликовано на Правительственном портале. До этого украинцы, которые не заключили договор с компанией-поставщиком газа должны были платить вдвое больше – 16,56 грн.

Согласно постановлению, с 1 октября по 30 ноября для населения будет установлен тариф 7,96 грн за куб. м, а для бюджетных учреждений – до 16,8 грн/куб. м (с НДС и без доставки). То есть правительство обязало компанию на 2 месяца снизить цену на газ для населения с 16,6 до 7,96 грн за куб. м.

Правительство также поручило операторам газораспределительных сетей внести в информационную платформу «Оператора ГТС» данные о всех защищенных потребителях: население, бюджетники, коммунальные и государственные медучреждения, а также производители тепла для вышеуказанных потребителей.

Поставщик «последней надежды» в Украине — это газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины», которая обязана в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если он в силу тех или иных причин не заключил договор с любым поставщиком.

На сегодняшний день газ от поставщика «последней надежды» получают более 600 тысяч клиентов.

Как ранее писали Власти, тарифы на горячую воду и тепло в этом отопительном сезоне повышаться не будут. Такую договоренность скрепили меморандумом правительство, НАК Нафтогаз и руководители городов.

Источник:
Тэги: газ, Нафтогаз, тарифы
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
11.10.2021 13:12
В Ивано-Франковске больницы и школы остались без тепла из-за огромных цен на газ, – мэр города
ТОР
28.09.2021 20:00
Украинцам изменят правила оплаты за газ
ТОР
14.06.2019 15:48
Нафтогаз снизил цену на газ для населения
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Ляшко озвучил количество умерших после вакцинации от COVID-19 в Украине

10:27 Украина

В Украине могут ввести полный локдаун: Минздрав назвал условие

10:08 Украина

В Украине разрешили вакцинировать детей от COVID-19: кому можно и каким препаратом

08:02 Украина

Американец получил обратно послание, которое отправил в бутылке 44 года назад

01:43 Мир

В Египте до конца года откроют новую столицу: жителям предложили придумать название

23:48 Мир

Гречка по 12 грн за кило, а говядина – за 50: Тищенко рассказал о ценах на продукты в Киеве. Видео

12:31 Украина

Зеленский отреагировал на петицию о тюремном сроке за «принудительную вакцинацию»

08:03 Украина

Только четыре “желтые”: Минздрав обновил карту карантинных зон

07:47 Украина

На Херсонщине 15-летний подросток врезался в дерево на родительском внедорожнике: четверо погибших. Фото

04:14 Украина

В Индии подросток продал жену через месяц после свадьбы, чтобы купить себе смартфон

20:00 Мир

Под Москвой разбился частный самолет, все погибли. Фото

18:36 Мир

Новости | NetGameSlots.com