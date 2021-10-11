Кабмин вдвое снизил тариф на газ от поставщика «последней надежды»

Кабинет министров обязал поставщика «последней надежды» НАК «Нафтогаз Украины» в октябре-ноябре 2021 года снизить цены и поставлять бытовым потребителям природный газ по цене не выше 7,96 грн за куб. м.

Нафтогаз обязали уменьшить тарифы



Соответствующее постановление правительства №1102 от 25 октября опубликовано на Правительственном портале. До этого украинцы, которые не заключили договор с компанией-поставщиком газа должны были платить вдвое больше – 16,56 грн.

Согласно постановлению, с 1 октября по 30 ноября для населения будет установлен тариф 7,96 грн за куб. м, а для бюджетных учреждений – до 16,8 грн/куб. м (с НДС и без доставки). То есть правительство обязало компанию на 2 месяца снизить цену на газ для населения с 16,6 до 7,96 грн за куб. м.

Правительство также поручило операторам газораспределительных сетей внести в информационную платформу «Оператора ГТС» данные о всех защищенных потребителях: население, бюджетники, коммунальные и государственные медучреждения, а также производители тепла для вышеуказанных потребителей.

Поставщик «последней надежды» в Украине — это газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины», которая обязана в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если он в силу тех или иных причин не заключил договор с любым поставщиком.

На сегодняшний день газ от поставщика «последней надежды» получают более 600 тысяч клиентов.

Как ранее писали Власти, тарифы на горячую воду и тепло в этом отопительном сезоне повышаться не будут. Такую договоренность скрепили меморандумом правительство, НАК Нафтогаз и руководители городов.

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