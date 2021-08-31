ВСУ вернули контроль над селом на Донбассе: оно находилось в серой зоне

Вооруженные силы Украины вернули под контроль украинской власти село Старомарьевка в Донецкой области.

ВСУ вернули контроль над Старомарьевкой



Об этом сообщило издание Бабель со ссылкой на источники в Минобороны. Ранее подобная информация появилась в пророссийских СМИ.

Украинские военные зашли в село вечером 25 октября и закрепились там.

Село Старомарьевка расположено около села Гранитное, их разделяет река Кальмиус.

До войны между ними был автомобильный мост, но его взорвали в 2014 году. Однако оба села соединяет пешеходный мостик. Жители Старомарьевки ходили в Гранитное в магазин и больницу. Дети посещали школу на подконтрольной Украине территории. Населенный пункт в основном украиноязычный.

В 2020 году в селе проживали 150 человек, в том числе 7 детей. Восемь лет в Старомарьевке не было централизованного водоснабжения, магазина, аптеки, больницы. Село находилось в «серой» зоне.

Ранее Власти писали, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ возобновила патрулирование со своей передовой патрульной базы в Горловке.

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