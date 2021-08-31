НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
17:18 26 Октября 2021 Просмотров 26   КомментариевКомментарии

ВСУ вернули контроль над селом на Донбассе: оно находилось в серой зоне

Вооруженные силы Украины вернули под контроль украинской власти село Старомарьевка в Донецкой области.

ВСУ вернули контроль над Старомарьевкой

Об этом сообщило издание Бабель со ссылкой на источники в Минобороны. Ранее подобная информация появилась в пророссийских СМИ.

Украинские военные зашли в село вечером 25 октября и закрепились там.

Село Старомарьевка расположено около села Гранитное, их разделяет река Кальмиус.

До войны между ними был автомобильный мост, но его взорвали в 2014 году. Однако оба села соединяет пешеходный мостик. Жители Старомарьевки ходили в Гранитное в магазин и больницу. Дети посещали школу на подконтрольной Украине территории. Населенный пункт в основном украиноязычный.

В 2020 году в селе проживали 150 человек, в том числе 7 детей. Восемь лет в Старомарьевке не было централизованного водоснабжения, магазина, аптеки, больницы. Село находилось в «серой» зоне.

Ранее Власти писали, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ возобновила патрулирование со своей передовой патрульной базы в Горловке.

Источник:
Тэги: Донбасс, всу, война на Донбассе
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
31.08.2021 17:00
Озвучены потери военных на Донбассе за август
ТОР
29.08.2021 12:00
В ВСУ подвели итоги суток обострения на Донбассе
ТОР
23.07.2021 14:00
Озвучены потери ВСУ за год перемирия на Донбассе
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Ляшко озвучил количество умерших после вакцинации от COVID-19 в Украине

10:27 Украина

В Украине могут ввести полный локдаун: Минздрав назвал условие

10:08 Украина

В Украине разрешили вакцинировать детей от COVID-19: кому можно и каким препаратом

08:02 Украина

Американец получил обратно послание, которое отправил в бутылке 44 года назад

01:43 Мир

В Египте до конца года откроют новую столицу: жителям предложили придумать название

23:48 Мир

Гречка по 12 грн за кило, а говядина – за 50: Тищенко рассказал о ценах на продукты в Киеве. Видео

12:31 Украина

Зеленский отреагировал на петицию о тюремном сроке за «принудительную вакцинацию»

08:03 Украина

Только четыре “желтые”: Минздрав обновил карту карантинных зон

07:47 Украина

На Херсонщине 15-летний подросток врезался в дерево на родительском внедорожнике: четверо погибших. Фото

04:14 Украина

В Индии подросток продал жену через месяц после свадьбы, чтобы купить себе смартфон

20:00 Мир

Под Москвой разбился частный самолет, все погибли. Фото

18:36 Мир

Новости | NetGameSlots.com