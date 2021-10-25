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19:10 26 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Убийство Галины Хатчинс: за несколько часов до трагедии на площадке развлекались с оружием

Револьвер, из которого была убита оператор Галина Хатчинс, использовался членами съемочной группы тем же утром для стрельбы боевыми патронами.

Галина Хатчинс, как выяснилось, имела украинское гражданство.

Они решили пострелять по пивным банкам, чтобы скоротать время, сообщает The Wrap со ссылкой на свои источники.

Подобное развлечение называется plinking – его иногда устраивают себе члены съемочной группы, если во время съемок происходит простой.

В то утро этим занимались и на съемочной площадке фильма «Ржавчина» – всего лишь за несколько часов до того, как Алек Болдуин получил револьвер, а первый помощник режиссера Дэйв Холлс подтвердил, что оружие не заряжено.

Ранее Власти писали, что Алек Болдуин на съемках фильма «Ржавчина» в штате Нью-Мексико случайно застрелил оператора.

Источник:
Тэги: оружие, убийство, патроны, Алек Болдуин
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