Виновник смертельного ДТП в Харькове два года назад устроил стрельбу в супермаркете

Водитель Infinity, устроивший ДТП с двумя погибшими на перекрестке Гагарина и Одесской в Харькове 26 октября, два года назад якобы стрелял из пневматического пистолета в семью сверстницы.

Об инциденте 2019 года писало издание vgorode. 14-летняя девочка пожаловалась родным, что ее обижали.

Когда мама и брат девочки пришли поговорить с обидчиком – 14-летним Николаем – он якобы им угрожал и начал стрельбу.

Встреча состоялась в супермаркете «Таврия В».

«После нашего с мамой предложения выйти в более тихое и спокойное место, он согласился, но когда мы спускались по эскалатору, Николай открыл огонь. 5-7 выстрелов досталось мне и 1-2 моей маме», – рассказал пострадавший 19-летний Влад Васильев.

По словам парня, обидчик сестры угрожал, что посадит семью, и заявлял, что «его куртка стоит больше, чем они».

Пострадавшая 39-летняя мать девочки рассказала, что подросток сразу начал ее оскорблять.

«Он начал меня оскорблять, хотел взять за пальто и скинуть со второго этажа. Я спросила, что он делает. А он достает оружие, стреляет сыну в висок один раз, два раза в шею, потом подходит ко мне в упор и стреляет в щеку», – рассказала женщина.

Когда на место прибыли правоохранители, стрелок успел отдать оружие товарищу и начал угрожать пострадавшим своими родителями, которые якобы имеют связи. На место также приехал отец Николая и предложил семье поговорить.

По факту стрельбы было открыто уголовное производство, но о его дальнейшей судьбе ничего не известно.

О том, что виновник смертельного ДТП и стрелок в супермаркете – один и тот же человек, достоверной информации пока нет.

Отметим, что по предварительным данным Telegram-канала «Х***й Харьков», виновник аварии несовершеннолетний – 2005 года рождения. По информации канала, его зовут Николай Х.

В сети также опубликовали его фото из больницы.

Ранее Власти писали, что в Харькове, на улице Гагарина водитель Infiniti на огромной скорости выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с уже начавшим движение Chevrolet Aveo.

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