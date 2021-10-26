В США одобрили прививки детей от 5 лет вакциной Pfizer

Во вторник группа экспертов подавляющим большинством голосов рекомендовала разрешить вакцины Pfizer от COVID-19 для детей в возрасте 5-11 лет.

Эксперты рекомендовали разрешить вакцины Pfizer для детей.



Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не обязано следовать советам своих внешних экспертов, но обычно делает это, сообщает Reuters.

Если FDA разрешит прививки для этой возрастной группы, на следующей неделе соберется консультативная группа Центров США по контролю и профилактике заболеваний, чтобы дать рекомендации по применению вакцины.

Разрешение для этой возрастной группы стало бы важным шагом на пути к вакцинации около 28 миллионов детей, большинство из которых вернулись в школу для очного обучения. отмечает агентство.

Ранее Власти писали, что в ходе клинических испытаний вакцина Pfizer от COVID-19 показала эффективность 90,7% для детей в возрасте от 5-11 лет.

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