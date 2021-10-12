Молодая учительница занималась сексом с 14-летним учеником и шантажировала его беременностью
25-летняя Фатина Хуссейн из английского Хоршема имела сексуальную связь с 14-летним учеником и даже сказала ему, что беременна.
Но о беременности Фатина соврала, потому что подросток стал ее избегать, а ей не хотелось прекращать эту связь. Отношения учительницы и несовершеннолетнего ученика продолжались месяцами, сообщает Daily Mail.
Она даже предлагала заплатить ученику, чтобы он не выдвигал против нее обвинения в совращении несовершеннолетнего.
В июне 2020 года Фатина Хуссейн был арестована, но затем освобождена под залог на время расследования. Однако это ее не остановило. Она попыталась шантажировать подростка и членов его семьи, используя фальшивые имена и аккаунты в соцсетях. Несколько раз жаловалась в полицию, обвиняя других в домогательствах.
Судья Джереми Голд отметил, что развернутая Фатиной «кампания преследований» была «безжалостной, широкомасштабной и злонамеренной».
Этим она занималась до марта 2021 года, пока не были получены доказательства, что все ее обвинения против членов семьи подростка ложные.
В прошлый четверг суд в Брайтоне отправили ее в тюрьму на пять лет и четыре месяца.
Ранее Власти писали, что в США беременную учительницу арестовали за секс с учеником.