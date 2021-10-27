Самый дорогой автомобильный номер в мире продают в США

Редкий номерной знак с буквами «ММ» в настоящее время выставлен на продажу в штате Калифорния.

Номера с двумя символами являются самыми редкими, особенно если эти символы повторяются.



Об этом сообщает сообщает Robb Report.

В штате Калифорния зарегистрировано более 35 млн автомобилей, каждый из которых имеет свой уникальный номерной знак, содержащий от двух до семи символов. Из них номера с двумя символами являются самыми редкими, особенно – если эти символы повторяются.

Номерной знак «MM» в настоящее время доступен для покупки на OpenSea.

Номер дорожает. На момент написания этой заметки за него просили 24,4 млн долларов.

Ранее Власти писали, что в Украине обновили правила выдачи автомобильных номеров.

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