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02:39 28 Октября 2021 0 Комментарии
Самый дорогой автомобильный номер в мире продают в США
Редкий номерной знак с буквами «ММ» в настоящее время выставлен на продажу в штате Калифорния.
Номера с двумя символами являются самыми редкими, особенно если эти символы повторяются.
Об этом сообщает сообщает Robb Report.
В штате Калифорния зарегистрировано более 35 млн автомобилей, каждый из которых имеет свой уникальный номерной знак, содержащий от двух до семи символов. Из них номера с двумя символами являются самыми редкими, особенно – если эти символы повторяются.
Номерной знак «MM» в настоящее время доступен для покупки на OpenSea.
Номер дорожает. На момент написания этой заметки за него просили 24,4 млн долларов.
Ранее Власти писали, что в Украине обновили правила выдачи автомобильных номеров.
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Тэги: автомобильные номера
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