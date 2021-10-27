Женщина родила троих дочерей в один день, но в разные годы

32-летня Кристен Ламмерт из Овейды во Флориде родила всех трех дочерей в один день, но они не одного возраста.

Кристен, ее муж Ник и их дочери.



Говорят, что один раз – удача, дважды – совпадение и трижды – закономерность. И для одной мамы из Флориды эта как нельзя более соответствует действительности, пишет Metro.

София родилась 25 августа 2016 года, Джулиана 25 августа 2018 года. Кристен и ее муж Ник были потрясены, когда 25 августа 2021 года на свет появилась их третья девочка – Миа.

Разница между сестрами составляет ровно три года.

По словам доктора Кристин Гревс из больницы Orland Health Winnie Palmer, шансы родить троих детей в один день очень малы.

По данным Книги рекордов Гиннесса, рекордсменом по количеству детей, рожденных в одной семье в один день, является семья Камминс из Вирджинии: у них было пятеро детей. Кэтрин, Кэрол, Чарльз, Клаудия и Сесилия родились 20 февраля, но в разные годы.

Ранее Власти писали, что в Ровенской области женщина родила 19-го ребенка.

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