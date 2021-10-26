Футболиста ПСЖ в Булонском лесу обокрала проститутка

Испанский полузащитник Андер Эррера подвергся нападению, когда ехал на своей машине в Булонском лесу на западе Парижа.

Кража не помешает Эррере сыграть в матче с



Это случилось в понедельник, сообщает Le Parisien.

По словам Эрреры, дверной замок его автомобиля вышел из строя, и он не смог помешать проститутке сесть в его машину, остановившуюся у светофора.

Проститутка взяла бумажник и телефон, которые лежали в салоне автомобиля. Затем она якобы попросила высадить его в определенном месте в обмен на возврат телефона.

Эррере ничего не оставалось, как подчиниться. По его словам, проститутка держала в руке нечто, напоминающее оружие.

Клуб был проинформирован об этом нападении во вторник вечером. Футболист пода жалобу в полицейский участок.

Причиненный ущерб оценивается в 200 евро.

Власти писали, как британская проститутка рассказала о связи с футболистом Уэйном Руни.

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