Футболиста ПСЖ в Булонском лесу обокрала проститутка
Испанский полузащитник Андер Эррера подвергся нападению, когда ехал на своей машине в Булонском лесу на западе Парижа.
Это случилось в понедельник, сообщает Le Parisien.
По словам Эрреры, дверной замок его автомобиля вышел из строя, и он не смог помешать проститутке сесть в его машину, остановившуюся у светофора.
Проститутка взяла бумажник и телефон, которые лежали в салоне автомобиля. Затем она якобы попросила высадить его в определенном месте в обмен на возврат телефона.
Эррере ничего не оставалось, как подчиниться. По его словам, проститутка держала в руке нечто, напоминающее оружие.
Клуб был проинформирован об этом нападении во вторник вечером. Футболист пода жалобу в полицейский участок.
Причиненный ущерб оценивается в 200 евро.
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