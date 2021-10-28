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06:55 28 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Виновник смертельного ДТП в Харькове может попасть под амнистию

16-летний водитель Infinity Николай Х, ставший виновником смертельного ДТП в Харькове, может попасть под амнистию.

Об этом ТСН рассказал депутат Харьковского городского совета, адвокат Игорь Черняк.

По его словам, к 30-ой годовщине Независимости Украины разработали проект закона об амнистии для несовершеннолетних, который распространяется также и на непредумышленные преступления.

«Амнистия распространяется на несовершеннолетних. Предусмотрены исключения. Но в случае с Николаем они не работают. Совершенное им преступление по закону считается непредумышленным”, – пояснил Черняк.

Он также уточнил, что Харьковский не попал бы под амнистию, будь он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Но, по информации полиции, водитель был трезв.

Депутат предположил, что в случае принятия документа в нынешней редакции 16-летнего «мажора» могут освободить прямо в зале суда.

Черняк призвал нардепов не принимать законопроект об амнистии в текущей редакции, «которая позволяет 16-летнему гонщику уйти от ответственности и спокойно продолжить убивать людей на улицах Харькова».

Ранее Власти писали:

  • В Харькове, на улице Гагарина водитель Infiniti на огромной скорости выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с уже начавшим движение Chevrolet Aveo. Водитель Chevrolet скончался на месте, троих пострадавших из Infiniti увезла скорая.

  • Также стало известно, что водитель Infinity, устроивший ДТП с двумя погибшими на перекрестке Гагарина и Одесской в Харькове 26 октября, два года назад якобы стрелял из пневматического пистолета в семью сверстницы.

  • Водителем авто Infiniti, который в Харькове устроил смертельное ДТП на перекрестке Гагарина и Одесской оказался несовершеннолетний Харьковский Николай Михайлович.

  • Дочь 58-летнего водителя «Шевроле», который погиб в Харькове в ДТП на перекрестке Гагарина и Одесской, ищет свидетелей аварии и хорошего адвоката.

  • Отец 16-летнего Николая Харьковского, который стал виновником ДТП в Харькове, заявил, что не понимает, почему о его сыне после аварии никто не написал ничего хорошего.

  • 16-летний водитель Infiniti, ставший виновником смертельного ДТП в Харькове, отказался сотрудничать со следствием и ничего не говорит на допросах.

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Тэги: амнистия, Харьков, дтп
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