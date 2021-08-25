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08:31 28 Октября 2021 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

Россия потребовала заменить Третьякову на Медведчука в ТКГ

Российские представители в Трехторонней контактной группе по Донбассу потребовали заменить в украинской делегации нардепа от “Слуги народа” Галину Третьякову на нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

россия требует включить в ТКГ Медведчука

Об этом сообщил в Facebook представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш

“Теперь они уже диктуют нам, кого включить в нашу делегацию.

Точнее, требуют снять официального представителя Украины Галину Третьякову и заменить Медведчуком. Они только хотят иметь дело с кумом Путина”, – написал Гармаш.

По его словам, российская сторона просто не может придумать разумных причин, объясняющих невыполнение решений “нормандской четверки” об обмене пленными и открытии КПВВ в Счастье и Золотом.

“Поэтому выдвигают абсолютно абсурдные, изначально невыполнимые требования, чтоб заблокировать работу подгруппы», – написал украинский представитель.

Он также подчеркнул, что никто не будет диктовать Украине, кого ей включать в состав своей делегации.

“Тем более странно, когда это пытаются делать люди, которые вообще официально никого не представляют в ТКГ. Даже Россия стесняется  выдать официальную ноту на их участие в переговорах”, – заключил Гармаш.

ранее Власти писали, что украинские военные на Донбассе впервые использовали ударный беспилотник “Байрактар” для уничтожения артиллерийского орудия с расчетом российско-оккупационных войск.

Источник:
Тэги: Виктор Медведчук, Донбасс, ткг, Сергей Гармаш
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