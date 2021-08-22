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09:46 28 Октября 2021 Просмотров 23   КомментариевКомментарии

Под Киевом в больнице пьяный мужчина с пистолетом угрожал медикам расправой. Видео

В Василькове Киевской области в ночь с 27 на 28 октября в больнице пьяный мужчина угрожал пневматическим пистолетом медсестре.

Мужчина угрожал медикам пистолетом

Об этом в Facebook сообщил начальник полиции Киевщины Андрей Небытов. Злоумышленника оперативно задержали правоохранители.

По словам правоохранителя, происшествие случилось в приемном отделении Васильковской больницы. ночью туда пришел выпивший 36-летний мужчина. После недолгого общения с медсестрой он достал из сумочки пневматический пистолет и направил на врача.

«Хорошо, что медик вовремя сориентировалась, захлопнула дверь и вызвала полицию», – написал Небытов.

Полицейский уточнил, что злоумышленника задержали недалеко от места происшествия и изъяли пистолет, который он пытался спрятать.

Оказалось, что незадолго до инцидента в больнице, этот же мужчина ходил по городу и, угрожая пистолетом водителям, требовал, чтобы те доставили в больницу его жену.

“Понимаю, что когда с родными случается беда, некоторые могут потерять контроль над эмоциями, впрочем, оружие – не аргумент, а фактор, который только усложняет ситуацию. В настоящее время «герою» грозит до 7 лет лишения свободы”, – резюмировал полицейский.

Ранее Власти писали, что на Гаити лидер банды «400 Mawozo», похитившей миссионеров из США и Канады, а также членов их семей, угрожает убить пленных, если не получит $17 миллионов.

Источник:
Тэги: оружие, Киев
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