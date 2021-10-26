Болгария закрыла въезд для украинцев: кто сможет попасть

В соответствии с приказом министра здравоохранения Болгарии Украина внесена в список стран «красной зоны» из-за роста числа заболевших COVID-19.

Болгария ужесточила условия въезда в страну.



Об этом сообщило посольство Украины в Болгарии на своей странице в Facebook.

С 30 октября в страну будут пускать лиц «со статусом постоянного и долгосрочного проживания» и членов их семей, но только после предъявления цифрового COVID-сертификата ЕС о вакцинации вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, который был сделан за 72 часа до въезда.

Дети от 12 до 18 лет должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, который сделан за 72 часа до въезда.

В случае отсутствия такого документа въезжающие будут находиться на 10-дневном карантине.

Детям до 12 лет разрешено въезжать без всех этих документов.

Власти писали, что в Украине 28 октября зафиксирован рекорд – 26071 заболевших с начала пандемии.

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