За рулем был не Николай, он ничего не помнит, – адвокат 16-летнего виновника ДТП на Infinity

Задержанный полицией за ДТП в Харькове 16-летний Николай Х. не находился за рулем Infiniti, и вообще ничего не помнит, поскольку ударился головой.

Виновник ДТП в Харькове в зале суда



Об этом заявила адвокат подозреваемого Инна Данилов. По ее словам, автомобиль недавно приобрела мама парня и оформила его на себя.

Женщина якобы оставила его на СТО, а сама уехала в Германию, техпаспорт и ключи забрала с собой. Потом адвокат уточнила, что ключи мама задержанного вроде бы оставила совершеннолетнему другу Николая. Поскольку у него есть водительское удостоверение, он и должен был забрать автомобиль с ремонтаа и отогнать к ней домой.

По словам Даниловой, в тот роковой вечер ребята вместе приехали забирать авто, а за его рулем находился совершеннолетний товарищ Николая, а не он сам.

Однако в соцсетях появились видео с телефона одного из пострадавших пассажиров, который сидел рядом с водителем, снятое за несколько минут до трагедии. На кадрах видно, что за автомобилем управляет Николай. Он комментировал поездку, отмечая, что скорость больше 180 км/ч.

«Я знаю, что есть видео. Я уже второй день общаюсь с Николаем, он сильно ударился головой и не помнит случившегося», — сообщила адвокат.

Она уточнила, что у ее подзащитного на голове рана, он находится в СИЗО, а медицинскую помощь так и не получил. Ей якобы даже не разрешили передать ему лекарство от головной боли.

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