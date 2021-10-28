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11:16 28 Октября 2021 Просмотров 55   КомментариевКомментарии

За рулем был не Николай, он ничего не помнит, – адвокат 16-летнего виновника ДТП на Infinity

Задержанный полицией за ДТП в Харькове 16-летний Николай Х. не находился за рулем Infiniti, и вообще ничего не помнит, поскольку ударился головой.

Виновник ДТП в Харькове в зале суда

Об этом заявила адвокат подозреваемого Инна Данилов. По ее словам, автомобиль недавно приобрела мама парня и оформила его на себя.

Женщина якобы оставила его на СТО, а сама уехала в Германию, техпаспорт и ключи забрала с собой. Потом адвокат уточнила, что ключи мама задержанного вроде бы оставила совершеннолетнему другу Николая.  Поскольку у него есть водительское удостоверение, он и должен был забрать автомобиль с ремонтаа и отогнать к ней домой.

По словам Даниловой, в тот роковой вечер ребята вместе приехали забирать авто, а за его рулем находился совершеннолетний товарищ Николая, а не он сам.

Однако в соцсетях появились видео с телефона одного из пострадавших пассажиров, который сидел рядом с водителем, снятое за несколько минут до трагедии. На кадрах видно, что за автомобилем управляет Николай. Он комментировал поездку, отмечая, что скорость больше 180 км/ч.

«Я знаю, что есть видео. Я уже второй день общаюсь с Николаем, он сильно ударился головой и не помнит случившегося», — сообщила адвокат.

Она уточнила, что у ее подзащитного на голове рана, он находится в СИЗО, а медицинскую помощь так и не получил.  Ей якобы даже не разрешили передать ему лекарство от головной боли.

Ранее Власти писали:

  • В Харькове, на улице Гагарина водитель Infiniti на огромной скорости выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с уже начавшим движение Chevrolet Aveo. Водитель Chevrolet скончался на месте, троих пострадавших из Infiniti увезла скорая.

  • Также стало известно, что водитель Infinity, устроивший ДТП с двумя погибшими на перекрестке Гагарина и Одесской в Харькове 26 октября, два года назад якобы стрелял из пневматического пистолета в семью сверстницы.

  • Водителем авто Infiniti, который в Харькове устроил смертельное ДТП на перекрестке Гагарина и Одесской оказался несовершеннолетний Харьковский Николай Михайлович.

  • Дочь 58-летнего водителя «Шевроле», который погиб в Харькове в ДТП на перекрестке Гагарина и Одесской, ищет свидетелей аварии и хорошего адвоката.

  • Отец 16-летнего Николая Харьковского, который стал виновником ДТП в Харькове, заявил, что не понимает, почему о его сыне после аварии никто не написал ничего хорошего.

  • 16-летний водитель Infiniti, ставший виновником смертельного ДТП в Харькове, отказался сотрудничать со следствием и ничего не говорит на допросах.

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Тэги: Харьков, дтп
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