Главная » Украина » Происшествия
12:57 28 Октября 2021 0 Комментарии
Родила ребенка 11 дней назад: в Киеве от COVID-19 умерла молодая учительница
В Киеве от коронавируса скончалась молодая мама, которая работала учителем английского.
Без мамы остались два ребенка
Об этом сообщила ведущая новостей Маричка Падалко в своем Facebook.
В киевской школе № 155 от осложнений коронавируса умерла учительница английского языка Ирина Шамота. Всего 11 дней назад она родила здорового ребенка.
Учительница тяжело заболела на последних неделях беременности, а перед родами находилась в реанимации на ИВЛ.
После рождения ребенка состояние пациентки стало усугубляться, а спустя 11 дней женщина умерла. Без мамы остались два ребенка.
Как ранее сообщали Власти, в Киеве женщина выбросилась из окна “ковидной” больницы и погибла.
Источник:
Тэги: смерть, Киев, учительница, covid-19
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРВ киевском метро умерла женщина
25.10.2021 11:23