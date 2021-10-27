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12:57 28 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Родила ребенка 11 дней назад: в Киеве от COVID-19 умерла молодая учительница

В Киеве от коронавируса скончалась молодая мама, которая работала учителем английского.

Без мамы остались два ребенка

Об этом сообщила ведущая новостей Маричка Падалко в своем Facebook.

В киевской школе № 155 от осложнений коронавируса умерла учительница английского языка Ирина Шамота. Всего 11 дней назад она родила здорового ребенка.

Учительница тяжело заболела на последних неделях беременности, а перед родами находилась в реанимации на ИВЛ.

После рождения ребенка состояние пациентки стало усугубляться, а спустя 11 дней женщина умерла. Без мамы остались два ребенка.

Как ранее сообщали Власти, в Киеве женщина выбросилась из окна “ковидной” больницы и погибла.

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Тэги: смерть, Киев, учительница, covid-19
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