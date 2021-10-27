На Волыни автомобиль влетел в столб и перевернулся: погибла 17-летняя девушка

Смертельное ДТП произошло в ночь на 28 октября в селе Ветлы.

Водитель был госпитализирован с травмами и ушибами



Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Волынской области.

В селе Ветлы Камень-Каширского района произошло смертельное ДТП.

26-летний водитель Mazda не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, врезался в столб и перевернулся.

В результате ДТП погибла 17-летняя пассажирка авто, а водитель был госпитализирован с травмами и ушибами. Еще двое пассажиров автомобиля остались невредимыми.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, а также выясняется был ли водитель под воздействие алкогольного или наркотического опьянения – медики взяли кровь для проведения анализов.

Как ранее сообщали Власти, виновник смертельного ДТП в Харькове может попасть под амнистию.

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