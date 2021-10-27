НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
13:08 28 Октября 2021 Просмотров 86   КомментариевКомментарии

На Волыни автомобиль влетел в столб и перевернулся: погибла 17-летняя девушка

Смертельное ДТП произошло в ночь на 28 октября в селе Ветлы.

Водитель был госпитализирован с травмами и ушибами

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Волынской области.

В селе Ветлы Камень-Каширского района произошло смертельное ДТП.

26-летний водитель Mazda не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, врезался в столб и перевернулся.

В результате ДТП погибла 17-летняя пассажирка авто, а водитель был госпитализирован с травмами и ушибами. Еще двое пассажиров автомобиля остались невредимыми.

Двое пассажиров автомобиля остались невредимыми

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, а также выясняется был ли водитель под воздействие алкогольного или наркотического опьянения – медики взяли кровь для проведения анализов.

Как ранее сообщали Власти, виновник смертельного ДТП в Харькове может попасть под амнистию.

Источник:
Тэги: дтп, жертвы, волынская область
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
27.10.2021 01:07
В Харькове 16-летний парень устроил серьезное ДТП, погибло два человека, еще пятеро пострадали. Видео Фото
ТОР
24.10.2021 11:30
В Херсонской области внедорожник влетел в дерево, погибли дети
ТОР
20.10.2021 12:20
В Турции на переходе автомобиль сбил семейную пару украинцев: мужчина погиб
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Виновник смертельного ДТП в Харькове может попасть под амнистию

06:55 Украина

Землянам удалось открыть первую планету в другой галактике

04:20 Мир

Из-за пандемии COVID-19 вымер один из основных штаммов гриппа, – ученые

01:18 Мир

Ушла среди ночи в пижаме и загадочно исчезла: во Львове нашли тело 19-летней студентки

14:54 Украина

Отец торгует мясом, а мать живет в Австралии: что известно о родителях виновника ДТП в Харькове

13:27 Украина

Виновник смертельного ДТП в Харькове два года назад устроил стрельбу в супермаркете

07:55 Украина

ВСУ впервые применили ударный беспилотник “Байрактар” на Донбассе: уничтожена пушка оккупантов с расчетом. Видео

07:05 Украина

Автомобиль заглох за считанные минуты до смертельного ДТП в Харькове: жена экс-депутата чудом не пострадала

06:50 Украина

В США умерла самая старая в мире свинья

03:52 Мир

В Харькове 16-летний парень устроил серьезное ДТП, погибло два человека, еще пятеро пострадали. Видео Фото

01:07 Украина

Лукашенко разозлился на просьбу надеть респиратор в ковидной больнице и побрызгал в лицо антисептиком

19:07 Мир

Новости | NetGameSlots.com