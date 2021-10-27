На Волыни автомобиль влетел в столб и перевернулся: погибла 17-летняя девушка
Смертельное ДТП произошло в ночь на 28 октября в селе Ветлы.
Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Волынской области.
В селе Ветлы Камень-Каширского района произошло смертельное ДТП.
26-летний водитель Mazda не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, врезался в столб и перевернулся.
В результате ДТП погибла 17-летняя пассажирка авто, а водитель был госпитализирован с травмами и ушибами. Еще двое пассажиров автомобиля остались невредимыми.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, а также выясняется был ли водитель под воздействие алкогольного или наркотического опьянения – медики взяли кровь для проведения анализов.
Как ранее сообщали Власти, виновник смертельного ДТП в Харькове может попасть под амнистию.