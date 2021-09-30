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21:00 28 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США начали тестировать первую вакцину от рака груди

Препарат предупреждающий появление рака груди уже показал свою эффективность на подопытных мышах.

Вакцина экспериментальная, поэтому неизвестно, насколько она будет эффективной

Об этом сообщается на сайте американской клиники в городе Кливленд, где проводятся испытания.

Американские ученые проводят испытания вакцины, которая должна предотвращать развитее тройного негативного рака молочной железы (ТНРМЖ). Ранее препарат уже показал эффективность при испытаниях на мышах.

На первом этапе вакцину получили около 20 людей (в основном женщины), которые уже излечились от рака груди, но имеют высокий риск рецидива болезни. Это позволит ученым определить эффективность и необходимую дозировку препарата.

Всего участники получат по три дозы вакцины – по одно раз в две недели. Регулярные анализы крови и медицинские обследования помогут оперативно выявлять побочные эффекты препарата.

В случае доказательства эффективности вакцины, в следующий этап будет более массовый и будет проводится на людях из группы риска развития рака молочной железы.

Исследователи отметили, что вакцина экспериментальная, поэтому неизвестно, насколько она будет эффективной. На разработку вакцины от рака груди могут уйти годы.

Как ранее сообщали Власти, американские ученые придумали антиковидный светильник.

Источник:
Тэги: Ученые, США, исследование, вакцина, онкология, рак груди
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