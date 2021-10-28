Не могли откопать больше двух часов: в Польше под завалами земли погиб украинец

В Гливице погиб 33-летний рабочий из Украины. Мужчину, работавшего в траншее, завалило землей.

Откопать пострадавшего своевременно не удалось.



Около 17:30 на место происшествия прибыла специализированная спасательная группа Государственной пожарной службы, сообщается на сайте местной полиции.

Спасателям пришлось работать вручную, так как использование тяжелого оборудования в таких ситуациях невозможно.

Лишь спустя два с половиной часа им удалось откопать пострадавшего, но украинец уже был мертв. Врач на месте подтвердил его смерть.

Известно, что погибший проживал в Забже.

Ранее Власти писали, что в Польше украинца выбросили из окна.