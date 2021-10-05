Facebook поменял название на Meta

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг объявил в четверг, что теперь его компания будет называться Meta.

Марк Цукерберг назвал свою компанию Meta.



«Название Facebook не полностью охватывает все, что компания сейчас делает», – цитирует The Verge выступление Цукерберга.

«Я надеюсь, нас будут рассматривать как компанию-метавселенную», – добавил он.

Изменение не затронет наименование отдельных платформ – социальных сетей Facebook, Instagram и Whatsapp. Meta будет относится лишь к головной компании, владеющей этими ресурсами.

Решения по ребрендингу последовали за серией негативных публикаций о Facebook. Руководство компании обвиняли в том, что оно ставит прибыль выше соображений безопасности.

Ранее Власти писали, что Facebook хочет построить так называемую метавселенную – онлайн-мир, в котором люди могут играть, работать и общаться.

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