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09:12 29 Октября 2021 Просмотров 59   КомментариевКомментарии

Против бывшего губернатора Нью-Йорка возбудили дело о сексуальных домогательствах

Против Эндрю Куомо возбуждено уголовное дело из-за инцидента, имевшего место в особняке губернатора 7 декабря 2020 года.

Куомо ушел со своего поста в августе после обвинений в домогательствах.

В жалобе, подписанной Эми Ковальски, следователем из офиса шерифа Олбани, утверждается, что Куомо «поместил свою руку под блузку жертвы и на ее интимную часть тела» и коснулся левой груди жертвы для «удовлетворение своих сексуальных желаний», сообщает CNN.

Агентство не упоминает имя пострадавшей женщины.

Куомо ушел со своего поста в августе после того, как несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах.

Куомо неоднократно отрицал обвинения в домогательствах, допуская при этом, что он «совершал ошибки», отмечает агентство.

Ранее Власти писали, что Куомо преследовал женщин, работавших в его офисе, об этом говорится в отчете генерального прокурора штата.

Источник:
Тэги: Нью-Йорк, сексуальные домогательства, губернатор
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