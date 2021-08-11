Против бывшего губернатора Нью-Йорка возбудили дело о сексуальных домогательствах

Против Эндрю Куомо возбуждено уголовное дело из-за инцидента, имевшего место в особняке губернатора 7 декабря 2020 года.

Куомо ушел со своего поста в августе после обвинений в домогательствах.



В жалобе, подписанной Эми Ковальски, следователем из офиса шерифа Олбани, утверждается, что Куомо «поместил свою руку под блузку жертвы и на ее интимную часть тела» и коснулся левой груди жертвы для «удовлетворение своих сексуальных желаний», сообщает CNN.

Агентство не упоминает имя пострадавшей женщины.

Куомо ушел со своего поста в августе после того, как несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах.

Куомо неоднократно отрицал обвинения в домогательствах, допуская при этом, что он «совершал ошибки», отмечает агентство.

Ранее Власти писали, что Куомо преследовал женщин, работавших в его офисе, об этом говорится в отчете генерального прокурора штата.

Тэги: Нью-Йорк, сексуальные домогательства, губернатор