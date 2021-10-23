Полиомиелит вернулся в Украину: парализовало полуторагодовалого ребенка

Главам областей и медицинским чиновникам поручено в срочном порядке разработать меры по повышению уровня иммунизации детей от полиомиелита.

Причиной этому послужили неутвердительные темпы и охват вакцинации от полиомиелита среди детей



Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

В Украине впервые за долгое время обнаружили вирус полиомиелита у 17-месячного ребенка, в результате заболевания ребенок получил паралич.

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин считает, что причиной этому послужили неутвердительные темпы и охват вакцинации от полиомиелита среди детей.

Для борьбы с распространением вируса, на заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС), которая состоялась 27 октября, были приняты следующие решения:

Руководителям облгосадминистраций было поручено в срочном прядке обеспечить меры по иммунизации от полиомиелита детей в возрасте до 5 лет включительно.

На территории всей Украины будет усилен эпидемиологический надзор по выявлению случаев полиомиелита.

Так, по состоянию на 1 октября 2021 года, лишь 59,7% детей возрастом до одного года полностью вакцинированы от полиомиелита

Лучшая ситуация в г. Киеве (81,2%), Кировоградской (72,5%) и Сумской областях (69,7%).

Худшая — Закарпатской (49,7%), Ивано-Франковской (47,7%) и Херсонской областях (47,6%).

Для формирования коллективного иммунитета от болезни он должен достигать 95%. Полный курс прививок (6 доз) получили всего 61,4% 14-летних детей.

Как ранее сообщали Власти, пациенты с коронавирусом все чаще стали жаловаться на нетипичные для болезни симптомы.

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