Украина может получить новейшие британские ракеты Brimstone Sea Spear
Новая ракета Brimstone Sea Spear, разрабатываемая британской компанией MBDA UK, может быть поставлена в Украину и будет принята на вооружение ВСУ.
Об этом сообщило Укринформ со ссылкой на Департамент военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины.
«Британской компанией MBDA UK разрабатывается новая ракета Brimstone Sea Spear, которая в будущем, в том числе, может быть поставлена в Украину для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины», – сказано в ответе.
Ракеты Brimstone класса “земля-земля“ способны поражать одновременно несколько целей, их можно разместить на кораблях Военно-морских сил Украины.
Ракеты класса «воздух-земля» Brimstone стоимостью более $138 тыс. каждая предназначены для поражения быстро движущихся целей.
Ранее Власти писали, что Украина должна вскоре получить от Великобритании военную помощь – в частности, ракетное вооружение и военные корабли.