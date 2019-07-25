Украина может получить новейшие британские ракеты Brimstone Sea Spear

Новая ракета Brimstone Sea Spear, разрабатываемая британской компанией MBDA UK, может быть поставлена ​​в Украину и будет принята на вооружение ВСУ.

Ракета Brimstone может поражать несколько целей одновременно



Об этом сообщило Укринформ со ссылкой на Департамент военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины.

«Британской компанией MBDA UK разрабатывается новая ракета Brimstone Sea Spear, которая в будущем, в том числе, может быть поставлена ​​в Украину для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины», – сказано в ответе.

Ракеты Brimstone класса “земля-земля“ способны поражать одновременно несколько целей, их можно разместить на кораблях Военно-морских сил Украины.

Ракеты класса «воздух-земля» Brimstone стоимостью более $138 тыс. каждая предназначены для поражения быстро движущихся целей.

Ранее Власти писали, что Украина должна вскоре получить от Великобритании военную помощь – в частности, ракетное вооружение и военные корабли.

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