Полгода колол пациентам в вены воздух: в США судили медбрата-маньяка

Уильям Дэвис признан виновным в убийстве по меньшей мере четырех пациентов в период работы в больнице в Тайлере, штат Техас.

Эксперт пришел к выводу, что погибшим пациентам намеренно вводили воздух в артерию.



После почти двухчасового обсуждения присяжные приговорили Дэвиса к смертной казни, сообщает Newsweek.

Убийства были совершены в период между июнем 2017-го и январем 2018 года.

После операций на сердце в период реабилитации у пациентов внезапно появлялись необъяснимые неврологические симптомы и вскоре они умирали.

После проверки всего медперсонала было обнаружено, что ко всем этим пациентам в палату за несколько минут до смерти заходил медбрат Уильям Дэвис.

Его арестовали и начали следствие.

Кардиологи засвидетельствовали, что все пациенты умерли одинаково. А один эксперт пришел к выводу, что «этим пациентам намеренно вводили воздух в артерию».

Сам Дэвис рассказывал своей бывшей жене, что всего лишь пытался продлить пребывание пациентов в отделении интенсивной терапии, чтобы заработать больше денег.

Ранее Власти писали, что в Чернигове массажистка свернула клиентке шею.

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