Полгода колол пациентам в вены воздух: в США судили медбрата-маньяка
Уильям Дэвис признан виновным в убийстве по меньшей мере четырех пациентов в период работы в больнице в Тайлере, штат Техас.
После почти двухчасового обсуждения присяжные приговорили Дэвиса к смертной казни, сообщает Newsweek.
Убийства были совершены в период между июнем 2017-го и январем 2018 года.
После операций на сердце в период реабилитации у пациентов внезапно появлялись необъяснимые неврологические симптомы и вскоре они умирали.
После проверки всего медперсонала было обнаружено, что ко всем этим пациентам в палату за несколько минут до смерти заходил медбрат Уильям Дэвис.
Его арестовали и начали следствие.
Кардиологи засвидетельствовали, что все пациенты умерли одинаково. А один эксперт пришел к выводу, что «этим пациентам намеренно вводили воздух в артерию».
Сам Дэвис рассказывал своей бывшей жене, что всего лишь пытался продлить пребывание пациентов в отделении интенсивной терапии, чтобы заработать больше денег.
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