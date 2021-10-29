Надежде Савченко и ее сестре вручили подозрение за поддельные COVID-сертификаты

Надежде Савченко и ее сестре Вере вручили подозрение по делу об использовании поддельного COVID-сертификата.

Бывшая народный депутат и ее сестра использовали поддельный COVID-сертификат в аэропорту Борисполь.



Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в Facebook.

«Все, кто нарушает закон, должны быть готовы понести ответственность! Независимо оттого, Герой ли вы Украины, экс-нардеп или просто гражданин», – написал министр.

По его словам, только на этой неделе полиция открыла 59 уголовных дел по факту подделки сертификатов о вакцинации и результатов ПЦР-тестов.

22 октября в полиции сообщили, что бывшая народный депутат и ее сестра использовали поддельный COVID-сертификат в аэропорту Борисполь, чтобы попасть в Украину.

Ранее Власти писали, что Надежда Савченко уезжает в ДНР.

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