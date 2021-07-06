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Главная » Мир » Политика
12:51 30 Октября 2021 Просмотров 4   КомментариевКомментарии

США отправит домой 55 российских дипломатов

Правительство США требует, чтобы 55 российских дипломатов и административно-технических работников покинули страну.

В США сейчас работает менее 200 российских дипломатов

Об этом сообщает представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в Вашингтоне потребовали выслать еще 55 российских дипломатов и административно-технических работников покинуть страну в ближайшие месяцы.

МИД РФ считает, что из-за высылки дипломатов обстановка на дипломатическом «фронте» только усугубится.

Захарова отметила, что в США сейчас работает менее 200 российских дипломатов. В тоже время в России число американских дипломатов составляет 130 человек.

Как ранее сообщали Власти, в МИД РФ негативно прокомментировали решение Госдепа США внести россиян, желающих получить иммиграционную визу, в категорию «бездомных национальностей».

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Тэги: Россия, США, МИД РФ, дипломаты, захарова, высылка
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