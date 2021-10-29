Главная » Украина » Происшествия
09:06 31 Октября 2021 0 Комментарии
Украина на втором месте по суточной смертности от COVID-19 в мире
Больше суточная смертность оказалась только в России.
Всего накануне в мире жертвами COVID-19 стали 5973 человек
Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometers.
Украина оказалась на втором месте в мире по суточной смертности от коронавируса.
Так, 29 октября, в Украине от коронавирусной инфекции скончалось 541 человека. Больше суточная смертность оказалась только в России – 1160 умерших.
Всего накануне в мире жертвами COVID-19 стали 5973 человек.
Как ранее сообщали Власти, статистика COVID-19 в Украине за сутки: зафиксировано два новых рекорда.
Источник:
Тэги: смертность, коронавирус
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРРоссия побила очередной антирекорд по смертности от коронавируса
12.10.2021 16:18
ТОРВ России беспрецедентный рост смертности от COVID-19
02.10.2021 07:08