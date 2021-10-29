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Главная » Украина » Происшествия
09:06 31 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина на втором месте по суточной смертности от COVID-19 в мире

Больше суточная смертность оказалась только в России.

Всего накануне в мире жертвами COVID-19 стали 5973 человек

Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometers.

Украина оказалась на втором месте в мире по суточной смертности от коронавируса.

Так, 29 октября, в Украине от коронавирусной инфекции скончалось 541 человека. Больше суточная смертность оказалась только в России – 1160 умерших.

Всего накануне в мире жертвами COVID-19 стали 5973 человек.

Как ранее сообщали Власти, статистика COVID-19 в Украине за сутки: зафиксировано два новых рекорда.

Источник:
Тэги: смертность, коронавирус
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